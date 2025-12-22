Uppgifter: Bergström lämnar Häcken – nära Liverpool

Alice Bergström, 22, ser ut att lämna BK Häcken.

Enligt Sportbladet är hon nära en övergång till Liverpool.

Foto: Bildbyrån

Alice Bergström vann SM-guld med BK Häcken i år. Efter succén har hon ryktats bort från klubben och nu ser det ut som att det blir en flytt från Göteborg till England.

Enligt Sportbladets uppgifter är Alice Bergström nära en övergång till Womens Super Leauge och Liverpool. Enligt uppgifterna är parterna överens och hon kommer presenteras inom kort om inget oförutsett sker.

I Liverpool spelar svenskorna Beata Olsson och Cornelia Kapocs. Liverpool ligger sist i Womens super Leauge med endast tre poäng på elva matcher.