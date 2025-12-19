Uppgifter: Bilal Hussein nära Degerfors

Bilal Hussein ser ut att flytta från Tyskland.

Enligt Fotbollskanalens uppgifter är Hussein nära Degerfors.

Foto: Bildbyrån

Bilal Hussein flyttade till Tyskland sommaren 2023 för att spela i Hertha Berlin. Sedan dess har det bara blivit 18 matcher för 25-åringen.

Enligt Fotbollskanalen är Hussein nära en flytt till Degerfors IF och kan därmed återvända till allsvenskan. Degerfors tränare Henok Goitom har tidigare varit lagkamrat med Hussein i AIK och nu kan de återförenas i Degerfors.

Husseins kontrakt med Hertha sträcker sig till sommaren 2026.