Uppgifter: Bilal Hussein nära Degerfors
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Bilal Hussein ser ut att flytta från Tyskland.
Enligt Fotbollskanalens uppgifter är Hussein nära Degerfors.
Bilal Hussein flyttade till Tyskland sommaren 2023 för att spela i Hertha Berlin. Sedan dess har det bara blivit 18 matcher för 25-åringen.
Enligt Fotbollskanalen är Hussein nära en flytt till Degerfors IF och kan därmed återvända till allsvenskan. Degerfors tränare Henok Goitom har tidigare varit lagkamrat med Hussein i AIK och nu kan de återförenas i Degerfors.
Husseins kontrakt med Hertha sträcker sig till sommaren 2026.
Den här artikeln handlar om: