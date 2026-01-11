Uppgifter: BK Häcken värvar Lindgren från Peterborough

BK Häcken ser ut att förstärka sin trupp med en spelare från engelska League One.

Detta i form av den tidigare Degerfors-spelaren Gustav Lindgren från Peterborough United.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Mellan åren 2023 och 2024 spelade Gustav Lindgren, 24, för Degerfors IF i både superettan och allsvenskan.

Efter uppflyttningen till högstaserien för ett drygt år sedan valde den offensiva pjäsen att lämna för ett äventyr i England och League One-laget Peterborough United.

Med 43 matcher, sex mål och tre assist, ser Lindgren ut att byta klubb – och flytta hem till Sverige.

Enligt Sportbladet jobbar BK Häcken på att göra klart med en värvning av anfallaren med Peterborough. Just nu ska ingenting vara klart eller påskrivet men Göteborgsklubben hoppas att ha rott affären i hamn under de kommande veckorna.

Under sin tid i Degerfors spelade Gustav Lindgren 52 matcher i vilka han gjorde 21 mål.



