Uppgifter: Blåvitt har lagt bud på succéanfallare

IFK Göteborg ser ut att vilja förstärka offensiven.

Blåvitt uppges ha lagt bud på succéanfallaren Tiago Coimbra.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg stod för en stark säsong i allsvenska ifjol och slutade då på fjärdeplats.

Inför den kommande säsongen så ser nu klubben ut att vilja förstärka offensiven och man uppges vilja göra det med en succéspelare.

Fotbollskanalen rapporterar nu att Blåvitt har lagt bud på den kanadensisk-brasilianske anfallaren Tiago Coimbra.

Anfallaren som är född i Brasilien har gjort succé i Halifax Wanderers i den kanadensiska ligan och tidigare har han provspelat med Premier League-klubben West Ham och MLS-klubben Houston Dynamo.

Nyligen togs han även ut i Kanadas A-landslag för första gången.

Hur högt budet är och hur Halifax Wanderers ställer sig till budet framkommer dock inte av uppgifterna.