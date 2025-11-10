Uppgifter: Bo Svensson tackar nej till Malmö FF – Friis ny kandidat

Malmö FF letar efter huvudtränare.

Nu har de drabbats av ett bakslag.

Bo Svensson har tackat nej, enligt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Bo Svensson kommer inte leda Malmö FF nästa år. Tipsbladet kunde under måndagen avslöja att MFF har försök att värva den danske tränaren men Bo Svensson har tackat nej till Malmö FF.

Enligt Tipsbladets uppgifter har Malmö FF och den 46-årige dansken haft flera möten och Svensson var en av de tre slutkandidaterna till tränarjobbet. Men innan förhandlingarna gick vidare valde han att tacka nej till uppdraget.

Tränarkarriären började i Mainz 05 som assisterande tränare. Där blev han 2021 l huvudtränare i Bundesliga-laget. Under två och ett halvt år nådde Bo Svensson fina resultat med Mainz 05, och för knappt ett och ett halvt år sedan fick jobbet som huvudtränare för Union Berlin. Där blev dock tålamodet kort, och i december fick han lämna klubben efter endast 16 matcher som huvudtränare.

Malmö FF har stått utan huvudtränare sedan slutet av september efter att Henrik Rydström fick sparken. Även Lars Friis är intressant för klubben. Det spåret verkar nu bli allt hetare, särskilt efter att Bo Svensson tackat nej till jobbet.

Enligt Tipsbladets källor återstår nu bara Lars Friis och en annan kandidat i kampen om posten och Friis anses ligga bäst till för att få jobbet.

Malmö FF avslutade på söndagen säsongen i Allsvenskan med seger mot GAIS och slutade på en sjunde plats.