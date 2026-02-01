Uppgifter: BP värvar Andreas Troelsen

Brommapojkarna förstärker defensiven.

Enligt uppgifter är danska mittbacken Andreas Troelsen klar för en flytt från Esbjerg.

Foto: Bildbyrån

BP har letat efter en ny mittback och har nu hittat sin lösning i Danmark. Enligt uppgifter till Expressen är klubben överens med Esbjerg om en permanent övergång för Andreas Troelsen, 22.

Planen är att Troelsen presenteras av Stockholmsklubben i början av nästa vecka.



Mittbacken är fostrad i Esbjergs akademi och har varit en tongivande spelare i klubben under flera säsonger. Den här säsongen har han gjort 18 matcher, och totalt står han noterad för 127 framträdanden i Esbjerg-tröjan.