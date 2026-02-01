Uppgifter: BP värvar Andreas Troelsen
Brommapojkarna förstärker defensiven.
Enligt uppgifter är danska mittbacken Andreas Troelsen klar för en flytt från Esbjerg.
BP har letat efter en ny mittback och har nu hittat sin lösning i Danmark. Enligt uppgifter till Expressen är klubben överens med Esbjerg om en permanent övergång för Andreas Troelsen, 22.
Planen är att Troelsen presenteras av Stockholmsklubben i början av nästa vecka.
Mittbacken är fostrad i Esbjergs akademi och har varit en tongivande spelare i klubben under flera säsonger. Den här säsongen har han gjort 18 matcher, och totalt står han noterad för 127 framträdanden i Esbjerg-tröjan.
