Uppgifter: BP värvar Mads Hansen

Brommapojkarna fortsätter att förstärka truppen inför allsvenskan.

Enligt uppgifter är klubben överens med Brann om en övergång för den norske yttern Mads Hansen.



Brommapojkarna ligger inte på latsidan inför den kommande allsvenska säsongen.

Enligt Expressens uppgifter är BP överens med norska Brann om en affär som gör Mads Hansen till ny BP-spelare. Yttern väntas inom kort ansluta till lagets träningsläger i Marbella.

Hansen uppges skriva på ett kontrakt som sträcker sig över tre år.



Brann värvade honom för drygt ett år sedan från FC Nordsjälland, efter konkurrens från bland andra IFK Göteborg. Då kunde den norska klubben erbjuda både en högre övergångssumma och bättre lön. Under tiden i Brann har Hansen noterats för fem mål på 35 matcher.



