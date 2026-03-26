Uppgifter: Brommapojkarna värvar Bidemi Amole
IF Brommapojkarna uppges vara nära att kapa en affär från Djurgårdens IF.
Detta i form av Bidemi Amole, 18, enligt Expressen.
Under onsdagen hade Djurgården besök på träningsanläggningen Kaknäs, då nigerianen Bidemi Amole var och tränade med klubben.
Det verkar dock inte bli någon övergång till Blåränderna för Amole, men däremot till en annan Stockholmsklubb.
Lyssnar man till uppgifter från Expressen har Brommapojkarna gått in och kapat affären med Dif. Detta då Amole sägs vara överens med den rödsvarta klubben och kommer att ansluta på ett lån med köpoption.
18-årige Bidemi Amole tillhör i dag Real Sapphire från Nigeria och spelar som vänsterytter. Med det nigerianska U20-landslaget har Amole spelat sju landskamper i vilka det har blivit ett mål.
🇳🇬 Bidemi Olalekan Amole (17)
Ülkesinden çıkmasına az bir süre kalmışken, onu 14 yaşında keşfedenden okuyun bir de bakalım.. ⬇️
2022 yazında Nijerya – Lagos’ta düzenlenen bir U17 akademi turnuvasında onu görüp altta ki tweeti attığımda henüz 14 yaşındaydı ve o zaman yaşadığı… https://t.co/IhVIhY1GNw pic.twitter.com/o4JuJb8Tic
— Halis – Africa Scouting (@Halis9723) July 11, 2025
