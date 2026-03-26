Uppgifter: Brommapojkarna värvar Bidemi Amole

IF Brommapojkarna uppges vara nära att kapa en affär från Djurgårdens IF.

Detta i form av Bidemi Amole, 18, enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen hade Djurgården besök på träningsanläggningen Kaknäs, då nigerianen Bidemi Amole var och tränade med klubben.

Det verkar dock inte bli någon övergång till Blåränderna för Amole, men däremot till en annan Stockholmsklubb.

Lyssnar man till uppgifter från Expressen har Brommapojkarna gått in och kapat affären med Dif. Detta då Amole sägs vara överens med den rödsvarta klubben och kommer att ansluta på ett lån med köpoption.

18-årige Bidemi Amole tillhör i dag Real Sapphire från Nigeria och spelar som vänsterytter. Med det nigerianska U20-landslaget har Amole spelat sju landskamper i vilka det har blivit ett mål.