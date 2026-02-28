Uppgifter: Carrick kan få jobbet – om man säkrar CL-plats

Michael Carrick har tagit över Manchester United på interimbasis.

Nu uppger Manchester Evening News att han kan bli permanent huvudtränare.

Det kan bli verklighet om ”The Red Devils” säkrar en Champions League-plats.

Foto: Alamy

Efter att Ruben Amorim fick sparken har Michael Carrick tagit över som interimtränare i Manchester United.

Som manager för klubben har den förre spelaren gjort succé med fem segrar och ett kryss på sex Premier League-matcher.

Nu kan han också bli belönad med jobbet som huvudtränare på permanent basis, enligt Manchester Evening News. De skriver nämligen att engelsmannen kan vara aktuell för jobbet i det fall att klubben säkrar en plats i nästa års Champions League.

För att det ska bli verklighet behöver ”The Red Devils” sluta på en femteplats eller bättre i ligan. I dag befinner sig Carricks United på en fjärdeplats, med tre poäng ner till Chelsea och Liverpool.

Vidare uppger tidningen att klubben har satt en deadline för när man ska ha gjort klart med en ny huvudtränare: den 11 juni.

Under morgondagen ställs Manchester United mot Crystal Palace, med avspark klockan 15.00.