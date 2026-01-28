Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Ceesay närmar sig ny klubb

Jesper Ceesay, 24, kan lämna Antalyaspor.
Enligt Expressen är mittfältaren nära den kinesiska klubben Beijing Guoan FC.

Foto: Bildbyrån

Jesper Ceesay spelade i IFK Norrköping i över två år. I somras lämnade mittfältaren för Antalyaspor. Där skrev han på ett kontrakt till sommaren 2028.

Nu rapporterar dock Expressen att 24-åringen kan flytta redan nu.

Uppgifterna delger att den kinesiska klubben Beijing Guoan FC vill värva Ceesay. Enligt uppgifterna är Beijing Guoan FC och 24-åringen överens om de personliga villkoren. Förhandlingarna mellan klubbarna pågår fortfarande.

Sedan ankomsten till Antalyaspor under fjolåret har Ceesay totalt hunnit med att göra 21 framträdanden i tävlingssammanhang.

