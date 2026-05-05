Uppgifter: Chelsea intresserade av Xavi

Den tidigare Barcelona-profilen Xavi kan vara på väg tillbaka till tränarbänken.

Han kopplas ihop med Chelsea som uppges vara intresserade av tränaren.

Tränarfrågan är fortfarande öppen i Chelsea, och flera namn cirkulerar kring klubben. Ett av dem är Xavi, som enligt The Independent finns med i diskussionerna som en möjlig lösning framåt.

Spanjoren gjorde sig ett namn som spelare i FC Barcelonas. Efter spelarkarriären tog han steget in i tränarrollen och återvände senare till klubben som huvudtränare. Den sejouren avslutades 2024, och sedan dess har han inte tagit något nytt uppdrag.

I Chelsea har det varit turbulens på tränarposten. Liam Rosenior lämnade sitt uppdrag i april, vilket gjorde att Calum McFarlane fick kliva in som tillfällig lösning resten av säsongen.

Samtidigt har resultaten inte gått lagets väg, och Londonklubben återfinns i den nedre delen av den övre halvan av Premier League.

Enligt uppgifterna analyserar Chelsea nu sin långsiktiga riktning. I det sammanhanget lyfts Xavi fram som ett alternativ.