Uppgifter: Chelsea överväger att sparka Maresca

En seger på sju matcher.

Nu rapporterar brittisk media att Chelsea-tränaren Enzo Maresca hänger löst.

Foto: Alamy

Chelsea är i fritt fall efter den fina inledningen på säsongen. London-klubben har bara vunnit en av sina sju senaste ligamatcher och förlorat två raka Champions League-matcher. Efter 19 spelade Premier League-omgångar har ”The Blues” hela 15 poäng upp till Arsenal i serieledning, och om inte resultaten förbättras inom kort kan det komma att bli förändringar i ledarstaben.

I England rapporterar bland annat Daily Telegraph och Sky Sports att tränaren Enzo Marescas framtid i Chelsea är osäker. Enligt uppgifterna kommer italienaren med största sannolikhet att få sparken om resultaten inte förbättras innan januari är slut.

Även transfergurun Fabrizio Romano har liknande uppgifter.

Chelsea ställs mot tabelltvåan Manchester City på söndag den 4 januari.