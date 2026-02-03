Uppgifter: Chelsea redo med stora pengar för Atletico-backen

Atletico Madrid-försvararen Marc Pubill drar till sig intresse från England.

Chelsea uppges vilja plocka in den unge mittbacken i sommar.

Londonklubben sägs också vara redo med stora pengar för 22-åringen.

Foto: Bildbyrån

Chelsea såg länge ut att plocka in Jeremy Jacquet, men affären kapades av konkurrenten Liverpool och fransmannen ansluter till de regerande mästarna i sommar.

Londonklubben står dock inte utan alternativ i jakten på en mittbacken och enligt spanska uppgifter så kan Chelsea vända blickarna mot Atletico Madrid och Marc Pubill.

Mittbacken som plockades in från Levante för sommaren har en utköpsklausul på 80 miljoner euro (841 miljoner kronor).

Denna var Chelsea inte villiga att betala nu i vinter rapporterar Fichajes, men enligt uppgifterna kan Londonklubben komma att göra det till sommaren ifall den unge försvararen fortsätter att imponera och utvecklas i huvudstadsklubben.

Uppgifterna gör gällande att Chelseas nye manager ser Liam Rosenior som en perfekt spelare för sitt lag.