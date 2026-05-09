Uppgifter: Chelsea vill värva Nwaneri från Arsenal
Chelsea uppges vilja värva Ethan Nwaneri.
Talangen, som tillhör Arsenal, ryktas kunna lämna klubben i sommar.
Ethan Nwaneri har haft begränsat med speltid i Arsenal under säsongen och gjorde endast sex inhopp i Premier League innan han lånades ut till Marseille i januari.
Sedan flytten till Frankrike har 19-åringen stått för två mål och en assist på elva tävlingsmatcher.
Under en längre tid har det spekulerats i att Arsenal kan vara öppet för att sälja den offensive mittfältaren i sommar. Tidigare har klubbar som Milan, Juventus och Borussia Dortmund kopplats samman med spelaren.
Nu rapporterar CaughtOffside att även Chelsea har gett sig in i jakten på Nwaneri.
Enligt uppgifterna kan Arsenal vara berett att sälja för mellan 35 och 40 miljoner pund.
Nwaneri har kontrakt med klubben fram till sommaren 2030.
