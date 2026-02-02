Uppgifter: Collins Sichenje nära Charlton Athletic  

AIK-bekantingen Collins Sichenje är enligt uppgifter klar för en flytt till England.

Det kan även innebära pengar för AIK.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv.

Det blev endast åtta allsvenska matcher för Collins Sichenje i AIK och 2024 värvades han av serbiska Vojvodina. Nu kan den kenyanska mittbacken vara på våg till de brittiska öarna.

Enligt uppgifter till Sportbladet är en övergång till Charlton Athletic klar. Övergångssumman landar enligt uppgifterna på 24 miljoner kronor, vilket även skulle innebära en slant till AIK. När mittbacken såldes till Vojvodina skrevs en vidareförsäljningsklausul på cirka 15 procent in i avtalet. Det innebär att AIK har rätt till 15 procent av övergångssumman, minus den summan man fick när han såldes.

AIK fick mellan 2,5 miljoner och 5 miljoner kronor när Collins Sichenje såldes hösten 2024.

Charlton Athletic är nykomlingar i Championship och befinner sig just nu på en 18:e plats i tabellen.