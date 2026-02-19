Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Columbus Crew nära ny värvning

Columbus Crew kan värva en ny spelare.
Det rör sig om Andre Gomes, 32, från Lille.
Enligt uppgifter från L’Equipe.

Foto: Bildbyrån

Columbos Crew kan förstärka upp truppen ytterligare. Enligt franska tidingen L’Equipe så kommer klubben värva Andre Gomes, 32, från Lille. 32-åringen ska ha erbjudits ett kontrakt över 2,5 år.

Uppgifterna säger även att Gomes är nära att lämna Lille.

I Columbus Crew är Henrik Rydström tränare.

