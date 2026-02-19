Uppgifter: Columbus Crew nära ny värvning
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Columbus Crew kan värva en ny spelare.
Det rör sig om Andre Gomes, 32, från Lille.
Enligt uppgifter från L’Equipe.
Columbos Crew kan förstärka upp truppen ytterligare. Enligt franska tidingen L’Equipe så kommer klubben värva Andre Gomes, 32, från Lille. 32-åringen ska ha erbjudits ett kontrakt över 2,5 år.
Uppgifterna säger även att Gomes är nära att lämna Lille.
I Columbus Crew är Henrik Rydström tränare.
Den här artikeln handlar om: