Uppgifter: Crystal Palace på jakt efter Hackney
Crystal Palace uppges ha siktat in sig på Hayden Hackney inför sommarens transferfönster.
Mittfältaren har imponerat stort i Championship med Middlesbrough.
Hayden Hackney kan vara på väg mot Premier League.
Enligt brittiska Telegraph har Crystal Palace gjort Middlesbrough-mittfältaren till klubbens främsta transfermål inför sommaren. Den 23-årige engelsmannen har haft en stark säsong och utsågs nyligen till årets spelare i Championship.
Enligt uppgifterna värderas Hackney till omkring 12 miljoner pund, motsvarande cirka 150 miljoner kronor.
Crystal Palace ligger för närvarande på 15:e plats i Premier League.
