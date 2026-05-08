Uppgifter: Crystal Palace på jakt efter Hackney

Crystal Palace uppges ha siktat in sig på Hayden Hackney inför sommarens transferfönster.

Mittfältaren har imponerat stort i Championship med Middlesbrough.

Hayden Hackney kan vara på väg mot Premier League.

Enligt brittiska Telegraph har Crystal Palace gjort Middlesbrough-mittfältaren till klubbens främsta transfermål inför sommaren. Den 23-årige engelsmannen har haft en stark säsong och utsågs nyligen till årets spelare i Championship.

Enligt uppgifterna värderas Hackney till omkring 12 miljoner pund, motsvarande cirka 150 miljoner kronor.

Crystal Palace ligger för närvarande på 15:e plats i Premier League.