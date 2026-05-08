Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Crystal Palace på jakt efter Hackney

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Crystal Palace uppges ha siktat in sig på Hayden Hackney inför sommarens transferfönster.
Mittfältaren har imponerat stort i Championship med Middlesbrough.

Foto: Bildbyrån

Hayden Hackney kan vara på väg mot Premier League.

Enligt brittiska Telegraph har Crystal Palace gjort Middlesbrough-mittfältaren till klubbens främsta transfermål inför sommaren. Den 23-årige engelsmannen har haft en stark säsong och utsågs nyligen till årets spelare i Championship.

Enligt uppgifterna värderas Hackney till omkring 12 miljoner pund, motsvarande cirka 150 miljoner kronor.

Crystal Palace ligger för närvarande på 15:e plats i Premier League.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt