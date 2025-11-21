Uppgifter: Crystal Palace vill förlänga med Mateta

Jean-Philippe Mateta, 28, ser ut att bli kvar i Crystal Palace.

Parterna förhandlar om ett nytt avtal till 2029.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Jean-Philippe Mateta har gått starkt i den inledande elva matcherna i Premier League denna säsong. Den franska forwarden står noterad för sex mål och nu vill Crystal Palace se honom bli kvar ännu längre.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira förhandlar parterna om en förlängning till 2029. Matetas nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2027.

28-åringen anslöt till Palace från Mainz på lån till en början, innan Londonklubben köpte loss honom. Totalt har Mateta gjort 54 mål och 12 assist på 171 matcher i klubben.

Crystal Palace ligger på en tiondeplats i Premier League.