Uppgifter: Då får Arteta sparken från Arsenal

Arsenal toppar Premier League.

Om klubben inte lyckas vinna titeln kan tränaren Mikel Arteta förlora jobbet.

Det rapporterar sajten Mundo Deportivo.

Arsenal leder Premier League med sex poäng men Manchester City har börjat flåsa dem i nacken. Arsenal kommer senast från en förlust mot Bournemouth och trots att de toppar tabellen finns det en chans för City att gå om.

Enligt den spanska sajten Mundo Deportivo kan det få stora konsekvenser för Arsenal om de inte säkrar titeln. Sajten uppger att huvudtränaren Mikel Arteta kan få sparken om de avslutar säsongen utan titeln.

Skulle Arteta få sparken finns det ett namn som kan ersätta honom. Mundo Deportivo uppger att Comos succétränare Cesc Fabregas övervägs som ett alternativ.

Det återstår sex omgångar av Premier League.