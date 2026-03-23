Uppgifter: De Zerbi öppen för Spurs-jobbet

Igor Tudor ryktas lämna Tottenham Hotspur.

Nu öppnar Roberto De Zerbi upp för att ta över som huvudtränare.

Det rapporterar The Telegraph.

Tottenham Hotspur är i kris. Klubben ligger på en 16:e plats i Premier League och har en poäng ner till nedflyttningsplats.

Det har tidigare ryktats om att den nuvarande huvudtränaren Igor Tudor hänger löst redan efter några månader på posten och kan lämna efter säsongen.

Tidningen The Telegraph rapporterar att den förre Marseille-tränaren Roberto De Zerbi är öppen för att ta över Spurs – men bara om klubben säkrar spel i Premier League till nästa säsong.

Roberto De Zerbi har varit verksam i klubbar som Brighton och Sassuolo.

Samtidigt skriver tidningen att Spurs visar intresse för Mauricio Pochettino som basade över klubben mellan 2014 och 2019.