Uppgifter: Nära värvning av Karlsson – ”Ingen överraskning”

Han var utlånad till klubben under hösten.

Nu ser Kazper Karlsson ut att köpas loss av Degerfors IF, enligt Expressen.

”Det är väl ingen direkt överraskning”, skriver sportchef Partik Werner till FotbollDirekt.



Det var inför säsongen 2024 som AIK värvade Kazper Karlsson, 20, från italienska Bologna. Det första halvåret i ”Gnaget” blev dock inte som mittfältaren hade tänkt sig och under sommaren lånades han ut till Degerfors.

Där imponerade han under hösten och var en bidragande faktor till att ”Bruket” säkrade ett allsvenska kontrakt som nykomlingar.

Nu ser också Karlsson ut att stanna i Värmlandsklubben. Enligt Expressen är Degerfors detaljer från att köpa loss mittfältaren från AIK och skriva ett längre avtal med honom. Enligt uppgifterna ser han också ut att kunna presenteras inom en vecka eller två.

När FotbollDirekt når sportchef Patrik Werner menar han att uppgifterna inte kommer som en chock.

”Nej, det är väl ingen direkt överraskning. Det har vi sagt i flera månader sedan återstår det att se om det blir så eller inte”, skriver han till FD.

Under sin tid i Degerfors har Kazper Karlsson spelat nio matcher. Hans avtal med AIK sträcker sig fram till slutet av 2028.