Uppgifter: Degerfors IF har gjort klart med Yiriyon Gideon
Degerfors förstärker truppen inför 2026.
Mittfältaren Yiriyon Gideon, 18, ansluter från Umeå FC och väntas presenteras officiellt under tisdagen, enligt Sportbladet.
Degerfors IF har säkrade allsvenska kontrakt för 2026 efter segern mot BP i sista omgången.
Nu satsar klubben på att bygga vidare inför nästa säsong och förstärker laget med Yiriyon Gideon.
Den 18-årige mittfältaren kommer från Umeå FC och skrev på för Degerfors under morgonen, enligt uppgifter från Sportbladet. Vidare skriver tidningen att han väntas presenteras officiellt av klubben under tisdagen.
