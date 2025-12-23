Uppgifter: Degerfors IF har gjort klart med Yiriyon Gideon

Degerfors förstärker truppen inför 2026.

Mittfältaren Yiriyon Gideon, 18, ansluter från Umeå FC och väntas presenteras officiellt under tisdagen, enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån



Degerfors IF har säkrade allsvenska kontrakt för 2026 efter segern mot BP i sista omgången.



Nu satsar klubben på att bygga vidare inför nästa säsong och förstärker laget med Yiriyon Gideon.

Den 18-årige mittfältaren kommer från Umeå FC och skrev på för Degerfors under morgonen, enligt uppgifter från Sportbladet. Vidare skriver tidningen att han väntas presenteras officiellt av klubben under tisdagen.