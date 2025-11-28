Uppgifter: Degerfors nära att värva Karlsson

Degerfors IF lånade in AIK:s Kazper Karlsson i somras.

Nu kan Degerfors köpa loss 20-åringen.

Detta enligt Värmlands Folkblad.

Foto: Bildbyrån

I somras lämnade Kazper Karlsson AIK för Degerfors på lån. Avtalet sträckte sig över höstsäsongen – och nu går lånet ut.

Enligt Värmlands Folkblad vill Degerfors behålla 20-åringen, som var med när det allsvenska kontraktet säkrades.

– Det är en spelare som tillhör AIK. Han trivdes att vara här, och vi trivdes att ha honom här. Vi hoppas på en lösning och ser över möjligheten att få in honom. Men vi är väldigt tidigt in, så jag vet inte var det tar vägen. Det finns även en del nytt på ledande positioner i AIK som ska sätta sig först, säger Degerfors sportchef Patrik Werner till VF.

Karlsson noterades för nio framträdanden i ”Bruket” den gångna säsongen.