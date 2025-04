Uppgifter: Dit vill Paul Pogba

Paul Pogba är klubblös.

Nu ryktas det flitigt om hans nästa klubbadress.

Paul Pogba är tillbaka på spelarmarknaden efter att ha kommit tillbaka från en dopningsavstängning.

Tidigare uppgifter gör gällande att Pogbas mest sannolika destinationer är Inter Miami i MLS eller Al-Ittihad eller Al-Shabab i Saudiarabien.

Nu rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg att fransmannen är öppen för flytt till större ligor. Nämligen Ligue 1, La Liga och Bundesliga.

Paul Pogba håller för närvarande hus i Miami för att hålla sig i form.

🚨🆕 Paul #Pogba is currently keeping himself fit in Miami and wants to make a strong comeback next season by signing with a new club.

The market is being explored and talks are ongoing. Understand Pogba is open to a move to the Bundesliga, La Liga, or Ligue 1. MLS and Saudi… pic.twitter.com/N8W8nhTIDK

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 15, 2025