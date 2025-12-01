Uppgifter: Djurgården visar intresse för Seger

David Seger lämnade Östers IF för CSKA Sofia i somras.

Redan efter ett halvår så kan mittfältaren nu vara på väg tillbaka.

Djurgården uppges nämligen vara intresserade av honom.

Foto: Bildbyrån

David Seger såldes av Östers IF till bulgariska CSKA Sofia i somras, men någon succé i Bulgarien har det inte blivit för mittfältaren.

Bara ett framträdanden på de senaste fyra matcherna och nu börjar det ryktas om att han kan komma att lämna klubben efter bara ett halvår.

Bulgariska Sportal så ingår inte mittfältaren i klubbens planer och här hemma i Sverige sägs Djurgårdens IF vara intresserade av mittfältaren.

Enligt sajten så betalade CSKA Sofia 400 000 euro (lite mindre än 4,4 miljoner kronor) när mittfältaren värvades från Östers IF. Hur mycket som krävs för att ta honom nu framgår inte av uppgifterna.

Att Djurgården vill förstärka mittfältet får är ingen nyhet, tidigare har det även rapporterats att klubben erbjudit Amel Mujanic ett kontrakt.