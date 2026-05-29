Uppgifter: Domenico Tedesco tar över Bologna

Enligt Sky Sport Germany är den tidigare Fenerbahce-tränaren överens med Bologna.

Domenico Tedesco uppges vara klar som ny huvudtränare för Bologna. Enligt Sky Sport Germany är parterna överens om ett avtal som sträcker sig över tre år.

40-åringen fick lämna Fenerbahce i slutet av april, mindre än ett år efter att han tillträtt posten i den turkiska storklubben.

Bologna står sedan nyligen utan tränare efter att Vincenzo Italiano lämnat sitt uppdrag. Nu ser Tedesco ut att bli italienarens ersättare inför nästa säsong.

Tedesco har tidigare tränat klubbar som RB Leipzig och Schalke 04, samt varit förbundskapten för Belgien.