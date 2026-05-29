Officiellt: Kahl förlänger med danska mästarna

Eric Kahls framtid är säkrad i AGF Århus.

Den svenske försvararen, som haft ett utgående kontrakt, har nu skrivit på ett nytt avtal med de danska mästarna.

Eric Kahl blir kvar i AGF Århus. Efter en längre tids osäkerhet kring framtiden står det nu klart att den svenske försvararen har förlängt sitt kontrakt med den danska klubben.

AGF meddelar på sin officiella hemsida att 24-åringen skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2029.

Kahl anslöt till klubben från AIK sommaren 2021 och har sedan dess etablerat sig som en viktig del av laget. Den gångna säsongen bidrog svensken med en assist på 38 tävlingsmatcher när AGF säkrade det danska mästerskapet.

– Personligen har jag haft en bra utveckling under mina år i klubben, och jag ser fram emot att fortsätta mina egna och lagets framsteg i de spännande utmaningar vi står inför under den kommande säsongen och under de kommande åren, säger Kahl till klubbens hemsida.

Fotbollsdirektören Carsten V. Jensen beskriver svensken som en nyckelspelare och lyfter fram hans betydelse för lagets framgångar.

– Det är ett stort nöje för oss att vi har säkrat en förlängning med Eric. Han har haft en fantastisk tid i AGF och spelat en central roll i vår framgång den gångna säsongen. Det är inte för mycket att kalla Eric för en nyckelspelare för oss, säger Jensen och tillägger:

– Med lojalitet, hårt arbete och stor professionalism visar han vägen för sina lagkamrater. Eric är en mycket viktig del av lagets bas.