Tottenham har uppgetts förhandla med Crystal Palace om Eberechi Eze.

Enligt Fabrizio Romano är Palace-stjärnan sugen på en flytt till stadsrivalen.

Detta då han vill spela Champions League-fotboll.

Eberechi Eze ser ut att vilja lämna Crystal Palace i sommar.

Det har ryktats om de båda stadsrivalerna Tottenham Hotspur och Arsenal, nu verkar dock allt mer peka mot en flytt till Spurs.

The Guardian har nyligen uppgett har Tottenham inlett förhandlingar med Palace och nu kommer även positiva besked kring Ezes inställning till klubben.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger nämligen nu att Eze ska vara angelägen om en flytt till Spurs, detta då han vill spela Champions League-fotboll.

Det som nu återstår för att en affär ska bli av, enligt italienaren, är att klubbarna lyckas komma överens.

🚨⚪️ Eberechi Eze, keen on Tottenham move as Palace are informed of his desire to play Champions League football.



Deal now depends on club to club talks but Spurs are seriously working on it, as reported earlier. pic.twitter.com/cVhC0VLPUw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025