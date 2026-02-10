Uppgifter: Efter kritiken – Real Madrid vill ha Romero

Cristian Romero drar inte jämnt med Tottenham.

Nu undersöker Real Madrid möjligheten att värva argentinaren i sommar.

Det rapporterar Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

Tottenham Hotspur har det tufft i Premier League. Londonklubben ligger på en 15:e plats efter 25 spelade matcher och lagets kapten Crisitan Romero har öppet uttryckt missnöje mot ledningen.

Argentinaren kritiserade klubben för att inte ha agerat rätt gällande rekrytering av spelare. Där till drog han på sig en utvisning i matchen mot Manchester United.

Enligt spanska Mundo Deportivo kan Romero lämna för Real Madrid. Den spanska klubben uppges ha mittbacken på sin önskelista över värvningar i sommar. Detta till stor följd av spelaren försvagade relation till klubben.

Cristian Romero har tidigare kopplats ihop med ”Los Blancos”. Avtalet med Spurs sträcker sig till sommaren 2029.