Uppgifter: Efter kvitteringen mot United – aktuell för rivalen

Rayan Cherki kvitterade torsdagens kvartsfinal i Europa League sent mot Manchester United.

Nu är han av intresse för ”The Red Devils” största rival.

Det skriver Fotballtransfers.com.

Under torsdagens kvartsfinal mellan Lyon och Manchester United såg det första mötet ut att sluta med seger för bortalaget.



Detta efter att Joshua Zirkzee gjort mål med två ordinarie minuter kvar att spela.



Men, i den femte tilläggsminuten, slog Rayan Cherki till efter en tavla av André Onana och kvitterade matchen.



Nu kan han även möta den röda Manchester-klubben flera gånger nästa år, i ljusblå färger.



Enligt Footballtransfers.com har nämligen Manchester City börjat utforska en eventuell värvning av 21-åringen under sommarfönstret.



Sedan tidigare har Pep Guardiolas lag blickat mot Leverkusen i Tyskland och Florian Wirtz, men enligt uppgifterna från sajten ovan anses Cherki vara ett mer kostsamt alternativ.



Den 21-årige fransmannen sägs kosta mellan 30-40 miljoner euro, omkring 400 miljoner kronor, då hans kontrakt löper ut under sommaren 2026.



I år står den offensiva pjäsen noterad för tio mål och 18 assist på 37 matcher med Lyon, som just nu är femma i Ligue 1.