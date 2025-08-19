Han värvades till Zamalek från AIK – och tillbringade vårsäsongen i Degerfors.

Nu kan Omar Faraj vara nära att lämna den egyptiska klubben.

Detta då tidningen Al-Dustour skriver att Zamalek överväger att bryta anfallarens kontrakt.

Det var under sommaren 2024 som Omar Faraj lämnade AIK för spel i egyptiska Zamalek.

Efter ett halvår i Egypten återvände dock 23-åringen till Sverige och allsvenskan – då han lånades ut till Degerfors IF.

Nu har låneavtalet med ”Bruket” löpt ut, och Faraj är tillbaka i Egypten.

Det behöver han dock inte bli allt för länge till, om man lyssnar till tidningen Al-Dustour. De skriver nämligen att Zamaleks styrelse överväger att bryta avtalet med Faraj – i samförstånd med spelaren. Lägg där till att sportchefen John Edward sägs ha haft ett möte med anfallaren för att diskutera ett potentiellt uppbrott.

Vidare sägs en överenskommelse väntas i närtid – även om Faraj själv inte har fått något definitivt besked.

”Vet inte exakt hur det ligger till men vi kan ta det snart när jag får veta mer”, skriver han till Fotbollskanalen.

Omar Faraj har kontrakt med Zamalek fram till sommaren 2027. Totalt sett står han noterad för ett mål på fem matcher med klubben.