Uppgifter: Ekitike klar för Liverpool

Enligt journalisten Fabrizio Romano är Hugo Ekitike klar för Liverpool.

Det var sent under lördagskvällen som David Ornstein, journalist på The Athletic, avslöjade att ett ramavtal fanns på plats mellan Liverpool och Eintracht Frankfurt. Då återstod bara de sista detaljerna innan övergången kunde bli helt klar.

Under söndagen rapporterar både franska RMC Sport och tyska Sky Sports att en total överenskommelse nu nåtts. Liverpool betalar 95 miljoner euro – motsvarande drygt 1,06 miljarder kronor – inklusive bonusar, för att säkra den franske anfallarens underskrift.

Ekitike uppges ha kommit överens med den engelska storklubben om ett sexårskontrakt som sträcker sig till sommaren 2031.

Kort därefter bekräftade även transferexperten Fabrizio Romano affären med sitt klassiska ”here we go” på sociala medier – ett tecken på att övergången är spikad.