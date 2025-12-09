Uppgifter: Eldar Abdulic aktuell för Kups

Den före detta Sandviken-tränaren Eldar Abdulic är på jakt efter en ny klubb.

Nu är han aktuell för den finska mästarklubben Kups.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Under säsongen 2025 vann Kups Veikkausliiga med sex poäng ner till Inter Åbo. Därefter meddelade klubben att huvudtränaren Jarkko Wiss kommer att lämna laget efter säsongen, men leda laget under de sista matcherna i Europa Conference League.

De matcherna är mot Lausanne-Sport på hemmaplan den 11 december och borta mot Crystal Palace en vecka sedan.

Således är Kups på jakt efter en ny tränare. Då kan Eldar Abdulic vara aktuell för jobbet. Enligt Sportbladet har den förre Sandviken-tränaren haft ett första möte med Kups.

Lägg därtill att Abdulic ses som en av toppkandidaterna till jobbet, även om Kups ska intervjua ett par andra tränare.

Tidigare har Eldar Abdulic kopplats ihop med Hammarby (i rollen som assisterande tränare), Östers IF och Örebro SK.








