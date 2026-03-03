Uppgifter: Elfsborg säljer stjärnan – i jätteaffär

IF Elfsborg säljer Jalal Abdullai, 21, till Molde.

Affären landar på omkring 40 miljoner kronor.

Det rapporterar Aftonbladet.

Elfsborg-anfallaren Jalal Abdullai tillbringade fjolårssäsongen på lån i Molde. Nyligen kom rapporter om att den norska klubben lagt ett bud värt 32 miljoner kronor på 21-åringen.

Nu rapporterar Aftonbladet att affären är klar. Tidningen gör gällande att Elfsborg säljer Abdullai till Molde i en affär på omkring 40 miljoner kronor. Parterna ska vara överens och spelaren väntas bli presenterad inom kort.

Förutom en prislapp på 40 miljoner ska det finnas bonusar i Abdullais avtal.

Jalal Abdullai anslöt till Elfsborg 2023 och noteras för totalt 12 mål på 53 matcher.