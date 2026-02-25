Uppgifter: Elfsborg har fått jättebud på anfallaren

Jalal Abdullai kan vara på väg att lämna IF Elfsborg permanent.

Molde har nämligen kommit med ett jättebud på anfallaren.

Budet ska ligga på 32 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Jalal Abdullai spenderade fjolåret på lån hos den norska storklubben Molde FK.

Totalt blev det nio mål och en assist på 24 matcher för anfallaren och den norska storklubben ser ut att vilja behålla honom permanent.

Expressen rapporterar nämligen nu att Elfsborg fått ett jättebud på anfallaren.

Budet ska vara på 32 miljoner kronor enligt uppgifterna.

21-åringen har kontrakt med IF Elfsborg över säsongen 2028.

Molde hade en köpoption inskriven i låneavtalet med Elfsborg, men den valde man inte att aktivera i samband med att låneavtalet löpte ut.