Uppgifter: Emil Holm köps inte loss av Juventus

Emil Holm, 25, är utlånad till Juventus.

Den svenske försvararens köpoption kommer inte att aktiveras.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Under januarifönstrets sista dag lånades Emil Holm ut av Bologna till Juventus. Kontraktet sträcker sig över resten av säsongen och innehåller en köpoption.

Nu rapporterar den italienska silly-journalisten Nicolo Schira att Juventus inte kommer att aktivera optionen, på 15 miljoner euro eller 161 miljoner kronor, att köpa ut 25-åringen.

Det innebär att Holm återvänder till Bologna efter säsongen.

Emil Holm har hittills bara gjort två framträdanden i Juventus på grund av en vadskada.