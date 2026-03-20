Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Uppgifter: Emil Holm köps inte loss av Juventus

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Emil Holm, 25, är utlånad till Juventus.
Den svenske försvararens köpoption kommer inte att aktiveras.
Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Under januarifönstrets sista dag lånades Emil Holm ut av Bologna till Juventus. Kontraktet sträcker sig över resten av säsongen och innehåller en köpoption.

Nu rapporterar den italienska silly-journalisten Nicolo Schira att Juventus inte kommer att aktivera optionen, på 15 miljoner euro eller 161 miljoner kronor, att köpa ut 25-åringen.

Det innebär att Holm återvänder till Bologna efter säsongen.

Emil Holm har hittills bara gjort två framträdanden i Juventus på grund av en vadskada.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt