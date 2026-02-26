Uppgifter: Engelska storklubbar har ögonen på Ajax-talangen
Ajax-talangen Sean Steur har fått en del förtroende i år.
Den unge mittfältaren drar redan till sig intresse från storklubbar i Premier League.
Liverpool, Manchester United och Arsenal uppges alla vara intresserade.
Den 18-årige mittfältaren Sean Steur kan mycket väl vara nästa stora export från Ajax.
Mittfältaren har redan fått en del förtroende i år och redan nu rapporteras det om att han drar till sig intresse från engelska storklubbar.
Teamtalk rapporterar att Liverpool, Arsenal och Manchester United har ögonen på 18-åringen.
Steur som flyttades upp i Ajax A-lag inför den här säsongen har totalt gjort 15 framträdanden den här säsongen.
