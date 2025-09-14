Uppgifter: Engelska storklubbar visar intresse för jättetalangen

Unge Ayyoub Bouaddi har fått en hel del förtroende i Lille under inledningen av säsongen.

Detta har fått storklubbar att få upp ögonen för 17-åringen.

Liverpool, Arsenal och Manchester United uppges alla vara intresserade.

Foto: Alamy

Redan ifjol fick 17-årige Ayyoub Bouaddi göra 24 framträdanden i Ligue 1 och nio i Champions League för Lille och under inledningen av den här säsongen har jättetalangen startat två av tre ligamatcher.

Den centrale mittfältare har imponerat så pass mycket att flera storklubbar börjar visa intresse för honom.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att såväl Liverpool som Arsenal och Manchester United är intresserade av 17-åringen.

Det finns enligt uppgifterna intresse från flera andra klubbar också, främst från den italienska storklubben AC Milan.

Milan-klubben sägs vara i förarsätet gällande en eventuell värvning av 17-åringen och det finns en rädsla hos de engelska klubbarna att Milan kommer hinna först och få till en affär.

Bouaddis kontrakt med Lille sträcker sig fram till sommaren 2027.