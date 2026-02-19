Uppgifter: Etta Eyong nobbar CSKA – petades

Levante vill sälja Karl Etta Eyong till CSKA Moskva.

Men anfallaren vägrar flytta och petades därför senast mot Villarreal.

Foto: Bildbyrån



Karl Etta Eyong har varit en av få ljusglimtar i Levante den här säsongen. Trots det fick 22-åringen börja på bänken i ligamötet med Villarreal CF.

Enligt uppgifter berodde det på att han motsätter sig en omedelbar flytt till CSKA Moskva. Den ryska klubben ska ha lagt ett bud på runt 30 miljoner euro (cirka 320 miljoner kronor), något som ekonomiskt pressade Levante uppges vilja acceptera.

Etta Eyong sägs dock föredra att stanna säsongen ut och sikta på en större europeisk klubb i sommar. Bänkningen tolkas som ett sätt att sätta press på anfallaren.

Kameruniern anslöt från Villarreal inför säsongen och har gjort fem mål på 19 ligamatcher.



