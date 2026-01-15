Uppgifter: Evelyn Ijeh kan lämna Milan

Evelyn Ijeh har gjort succé i italienska Milan.

Nu uppges svenskan jagas av klubbar från England och Spanien.

Detta enligt journalisten Miriana Cardinale.

Foto: Alamy

Evelyn Ijeh, 24, har haft en stark säsong i Milan. Forwarden har gjort fyra mål och två assist på nio matcher i Serie A. Nu uppges det finnas internationellt intresse för henne.

Enligt journalisten Miriana Cardinale kan Ijeh lämna Milan. Cardinle gör gällande att klubbar från Spanien och England visar intresse för henne.

Ijeh har tidigare representerat klubbar som Malmö FF, BK Häcken Växjö DFF. Hon står även noterad för fyra matcher i det svenska A-landslaget.