Uppgifter: Everton-stjärnan är en prioritet för Tottenham

Iliman Ndiaye har imponerat under säsongsinledningen.

Everton-stjärnan drar nu till sig intresse från flera klubbar.

Bland annat uppges han vara ett huvudmål för Tottenham Hotspur.

Foto: Bildbyrån

Iliman Ndiaye stod för en imponerande debutsäsong i Everton och senegalesen har fortsatt på inslagen väg den här säsongen.

Hittills har det blivit fyra mål och en assist på elva matcher i Premier League den här säsongen och detta har fått andra klubbar att få upp ögonen för honom.

Teamtalk rapporterar bland annat att Ndiaye ses som ett huvudmål och en prioritet för Tottenham Hotspur, men Londonklubben är inte ensamma om att vara intresserade.

Newcastle, Juventus, AC Milan och Atletico Madrid uppges också vara intresserade.

25-åringen har kontrakt med Everton fram till sommaren 2029.