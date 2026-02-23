Uppgifter: Fenerbahçe intresserade av Sørloth

Alexander Sørloth, 30, kan flytta till Turkiet.

Det uppger turkiska Fotomaç.

Foto: Bildbyrån

Alexander Sørloth tillhört Atlético Madrid sedan sommaren 2024. 30-åringen har gjort det det bra men haft svårt att få anfallsplatsen permanent.

Nu uppger turkiska Fotomaç att Fenerbahçe är intresserade av Sørloth till sommaren. Klubben ska vara redo att betala 20 miljoner euro vilket motsvarar 213 miljoner kronor i övergångssumma.

Den här säsongen står han noterad för 12 mål på 35 framträdanden i Atlético Madrid.