Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Uppgifter: Fiorentina värvar från Spurs – lånet bryts

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Manor Solomon är på lån i Villarreal.
Enligt Fabrizio Romano bryts lånet och Spurs-spelaren ansluter till Fiorentina.

Foto: Alamy

Det är transfergurun Fabrizio Romano som rapporterar om den udda affären. 26-åriga Manor Solomon, som har tillhört Tottenham Hotspur sedan 2023, befinner sig på lån i spanska Villarreal över säsongen 2025/26, men speltiden i La Liga lyser med sin frånvaro.

Enligt Romano kommer låneavtalet mellan Spurs och Villarreal nu att brytas i förtid och den israeliska yttern lämna London-klubben permanent. Det rör sig om en flytt till Italien och Fiorentina.

Affären mellan klubbarna ska ha rotts i land under nyårsafton, onsdag.

I La Liga har det bara blivit sex framträdanden för Solomon, som har stått för ett mål och en assist.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt