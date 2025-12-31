Uppgifter: Fiorentina värvar från Spurs – lånet bryts

Manor Solomon är på lån i Villarreal.

Enligt Fabrizio Romano bryts lånet och Spurs-spelaren ansluter till Fiorentina.

Foto: Alamy

Det är transfergurun Fabrizio Romano som rapporterar om den udda affären. 26-åriga Manor Solomon, som har tillhört Tottenham Hotspur sedan 2023, befinner sig på lån i spanska Villarreal över säsongen 2025/26, men speltiden i La Liga lyser med sin frånvaro.

Enligt Romano kommer låneavtalet mellan Spurs och Villarreal nu att brytas i förtid och den israeliska yttern lämna London-klubben permanent. Det rör sig om en flytt till Italien och Fiorentina.

Affären mellan klubbarna ska ha rotts i land under nyårsafton, onsdag.

🚨🟣 EXCLUSIVE: Fiorentina reach verbal agreement to sign Manor Solomon, here we go!



The winger is set to leave Villarreal with loan move to be interrupted and new transfer to Fiorentina from Tottenham.



Deal agreed today. ⚜️ pic.twitter.com/wXe38orfJD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025

I La Liga har det bara blivit sex framträdanden för Solomon, som har stått för ett mål och en assist.