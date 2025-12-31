Uppgifter: Fiorentina värvar från Spurs – lånet bryts
Manor Solomon är på lån i Villarreal.
Enligt Fabrizio Romano bryts lånet och Spurs-spelaren ansluter till Fiorentina.
Det är transfergurun Fabrizio Romano som rapporterar om den udda affären. 26-åriga Manor Solomon, som har tillhört Tottenham Hotspur sedan 2023, befinner sig på lån i spanska Villarreal över säsongen 2025/26, men speltiden i La Liga lyser med sin frånvaro.
Enligt Romano kommer låneavtalet mellan Spurs och Villarreal nu att brytas i förtid och den israeliska yttern lämna London-klubben permanent. Det rör sig om en flytt till Italien och Fiorentina.
Affären mellan klubbarna ska ha rotts i land under nyårsafton, onsdag.
I La Liga har det bara blivit sex framträdanden för Solomon, som har stått för ett mål och en assist.
