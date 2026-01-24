Uppgifter: Fofana blir kvar i Hammarby

Hammarby säkrar upp inför säsongen.

Ibrahima Fofana förlänger sitt avtal.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys numera mittback Ibrahima Fofana, 23, sitter på ett kontrakt som sträcker sig till och med 2026. Nu väntas 23-åringen fortsätta i Stockholmsklubben.

Enligt Aftonbladet har Bajen och Fofana kommit överens om ett förlängt avtal. Det nya kontraktet uppges sträcka sig över säsongen 2027.

Fofana står noterad för två mål och en assist på 40 matcher i Hammarby.