Klart: Davide Ancelotti tar över Lille
Davide Ancelotti är klar som huvudtränare för Lille. Han skriver på ett kontrakt som gäller över två säsonger.
– Jag är mycket stolt och glad, och jag vill tacka president Olivier Létang för hans förtroende och för den här möjligheten, säger Ancelotti på klubbens hemsida.
36-åringen tidigare gått bredvid sin far, Carlo Ancelotti, i klubbar som PSG, Bayern München och Real Madrid.
Senast kommer han från ett uppdrag när gan var assisterande i Brasiliens landslag.
Lille slutade på tredjeplats i Ligue 1 och spelar därmed Champions League kommande säsong.
