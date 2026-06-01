Klart: Davide Ancelotti tar över Lille

Davide Ancelotti har fått ett nytt huvudtränaruppdrag.

Han tar över den franska klubben Lille.

– Jag är mycket stolt och glad, säger den nya tränaren via klubbens uttalande.

Davide Ancelotti är klar som huvudtränare för Lille. Han skriver på ett kontrakt som gäller över två säsonger.

– Jag är mycket stolt och glad, och jag vill tacka president Olivier Létang för hans förtroende och för den här möjligheten, säger Ancelotti på klubbens hemsida.

36-åringen tidigare gått bredvid sin far, Carlo Ancelotti, i klubbar som PSG, Bayern München och Real Madrid.

Senast kommer han från ett uppdrag när gan var assisterande i Brasiliens landslag.

Lille slutade på tredjeplats i Ligue 1 och spelar därmed Champions League kommande säsong.