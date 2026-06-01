Uppgifter: Saudiskt intresse för Konate

Under söndagen kom beskedet att Ibrahima Konate lämnat Liverpool. Sedan innan har han ryktats till Real Madrid och Bayern München.

Nu kommer nya uppgifter om intresse för fransmannen.

Enligt RMC Sport är AL-Ittihad mycket intresserat av Konate och även Al Hilal ska vara intresserade, enligt transferjournalisten Nicolo Schira.

27-åringen kom till Liverpool från RB Leipzig sommaren 2021 och spelade 183 matcher för klubben.