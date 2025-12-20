Uppgifter: Förre Dif-anfallaren nära flytt till Cypern

Han var utlånad till Degerfors under hösten.

Nu ser Richie Omorowa ut att skriva på för Olympiakos Nicosia.

Det rapporterar cypriotiska Kerkida.

Foto: Bildbyrån

Den svenske anfallaren Richie Omorowa skrev under sommaren på för turkiska Samsunspor – för att tämligen direkt lånas ut till Degerfors IF.

Där noterades 21-åringen för spel i tio allsvenska matcher i vilka han bidrog med en assist. Med ett lån som är på väg att löpa ut ser dock inte Omorowa ut att återvända till Turkiet.

Istället väntas han lånas ut på nytt, men denna gången till Cypern.

Enligt Kerkida var svensken på plats på Cypern under fredagen för att skriva på för Olympiakos Nicosia. Där ska en principöverenskommelse angående ett lån redan vara på plats.

Nicosia-klubben befinner sig i skrivande stund på en niondeplats i den cypriotiska högstadivisionen efter 14 omgångar.

Tidigare i sin karriär har Richie Omorowa spelat för klubbar som Excelsior, AIK och Brommapojkarna. Han representerar även Sverige på U21-nivå.