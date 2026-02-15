Uppgifter: Forsberg förlänger med GIF Sundsvall
Lucas Forsberg förlänger med GIF Sundsvall.
Han skriver på ett tvåårskontrakt.
Det rapporterar Sundsvalls tinding.
Lucas Forsberg lämnade AIK för spel i Superettan med GIF Sundsvall inför säsongen 2023. Han skrev då på ett treårskontrakt som nu har löpt ut.
Mittbacken gjorde ett mål på 28 matcher i Superettan den gångna säsongen och vart kommande säsong skulle tillbringas har länge varit oklart.
Nu skriver ST-sporten att Forsberg bestämt sig för att stanna i GIF Sundsvall.
Uppgifterna delger att parterna är överens om ett nytt tvåårskontrakt och nyheten kommer att bekräftas de närmaste dagarna.
