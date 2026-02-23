Uppgifter: Fransk klubb spanar på Fagerjord

Joackim Fagerjord, 27, är eftertraktad.

Gais-mittfältaren uppges vara scoutad av Saint-Etienne.

Det rapporterar GP.

Foto: Bildbyrån

Joackim Fagerjord har utmärkt sig under sin tid i Gais. Enligt tidigare uppgifter har polska Legia Warszawa visat intresse för mittfältaren.

Nu skriver GP att den franska Ligue 2-klubben Saint-Etienne ska ha scoutat Fagerjord.

– Jag låter min agent ta hand om den informationen. Jag spelar fotboll. Du får ta det här med min agent, säger 27-åringen till GP.

Fagerjord anslöt till Gais 202 och noteras för fyra mål och fyra assist på 132 framträdanden. Kontraktet med ”Makrillarna” sträcker sig till och med 2026.