Ricardo Friedrich tid i Malmö FF ser ut att vara över.

Enligt Futishuhut.com är målvakten nära en övergång till finska HJK.

32-åriga Ricardo Friedrichs tid i Malmö FF har varit allt annat än lyckad, och under de senaste matcherna har den brasilianska målvakten inte ens tagit en plats i tränare Henrik Rydströms matchtrupp. Nu ser keeperns MFF-karriär ut att ha nått ett slut, och enligt finska uppgifter kan Friedrich lämna redan i sommar.

Det är webbsajten Futishuhut.com som rapporterar att 32-åringen är nära en flytt till finska HJK. Enligt uppgifterna är huvudstadsklubben i långt gångna förhandlingar med MFF.

Ricardo Friedrich har totalt gjort 30 matcher för Malmö FF sedan han anslöt från Kalmar FF inför fjolårssäsongen. Målvakten har kontrakt över 2026.

HJK ligger på fjärdeplats i den finska högstaligan, Veikkausliiga.